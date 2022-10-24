الرئيس عون قلّد اللواء ابراهيم وسام الارز من رتبة ضابط اكبر

قلّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر، تقديراً لعطاءاته من اجل لبنان في المجالات العسكرية والامنية والسياسية، والدور الذي قام به في ملف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
كما نوه الرئيس عون بالجهد الذي يبذله اللواء ابراهيم في ملف اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، وفي تنظيم وتطوير المديرية العامة للامن العام لتكون في خدمة المواطنين والمقيمين في لبنان او الوافدين اليه.
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