الرئيس عون لبّى دعوة رئيس البعثة الفرنكوفونية في لبنان

تلبية لدعوة من رئيس البعثة الفرنكوفونية في لبنان السفير ليفون اميرجانيان، زار الرئيس العماد ميشال عون وقرينته السيدة ناديا عون، يوم أمس، مقر البعثة في بيروت والذي اعتُمِد مقرّاً للمكتب الاقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الاوسط، والذي كان قد افتُتح في 31 تشرين الاول الماضي في اليوم الأخير من ولاية الرئيس عون.
رحّب السفير اميرجانيان بالرئيس عون، معتبراً ان الدعوة التي وجّهها له هي للتعبير عن تقدير المنظمة للدور الذي لعبه الرئيس عون خلال تولّيه رئاسة الجمهورية من أجل اعتماد بيروت مقرّاً اقليمياً للمنظمة في الشرق الاوسط.
وعرض السفير اميرجانيان لأبرز النشاطات التي تقوم بها البعثة من أجل إبراز الفرنكوفونية ودورها الحضاري والثقافي في العالم.
بدوره، تمنّى الرئيس عون لرئيس البعثة ومعاونيه التوفيق والنجاح في مهمتهم، مؤكّداً على حضور لبنان في المساحة الفرنكوفونية في العالم.
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