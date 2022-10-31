الرئيس عون للامينة العامة للفرانكوفونية: اعتماد بيروت مقرا للمكتب الاقليمي في الشرق الاوسط دليل آخر على ثقة العالم بلبنان

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لويز موشيكيوابو ان “اعتماد بيروت مقرا للمكتب الاقليمي في الشرق الاوسط دليل آخر على ثقة العالم بلبنان، وتأكيد دور لبنان الثقافي والحضاري في محيطه والعالم”.
من جهتها، اشادت موشيكيوابو ب”الدور الذي لعبه الرئيس عون في اختيار بيروت مقرا للمكتب الاقليمي للمنظمة في الشرق الاوسط”، ووصفت “العاصمة اللبنانية بالمنارة المشعة في المنطقة”، وقالت:”نحن مسرورون لوجودنا هنا في بيروت مع سفارتنا الخاصة، وايضا للبدء بنشاطات المنظمة في لبنان والمنطقة، لذلك فإن هذه الزيارة بالنسبة لي بالغة الأهمية”.
الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في المنظمة الفرانكوفونية جرجورة حردان اشار الى ان “هذا المشروع الذي تأخر ، ما كان ليبصر النور لولا الإرادة الصلبة لرئيس الجمهورية اللبنانية والامينة العامة للفرانكوفونية، والتزام وتفاني واحتراف فرق العمل التي تساعدهما”.
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