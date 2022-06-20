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الرئيس عون للممثل المقيم لصندوق النقد: لبنان ملتزم القيام بالإصلاحات المطلوبة
محلي
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الإثنين 20 حزيران 2022
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي والمعين حديثا في بيروت السيد فريديريكو ليما لمناسبة تسلمه مهامه في العاصمة اللبنانية، وتمنى له التوفيق في مسؤولياته الجديدة، مقدرا “التعاون القائم بين لبنان وصندوق النقد الدولي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد”. 
واكد الرئيس عون ل ليما ان “لبنان ملتزم القيام بالإصلاحات المطلوبة”، مشددا على “الحاجة الى برنامج الصندوق في حدود قابليته للتطبيق في لبنان”.

من جهته، اعرب ليما عن سعادته لوجوده في لبنان كممثل مقيم لصندوق النقد الدولي، متمنيا “الإسراع في إقرار الخطوات الإصلاحية الضرورية ومنها الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإجراءات أخرى تتصل بإعادة هيكلة القطاع المصرفي”.

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