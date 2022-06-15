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الرئيس عون لنقابة الأطباء: على الجميع العمل معاً لتصحيح الأخطاء
محلي
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الأربعاء 15 حزيران 2022
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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله وفداً من مجلس نقابة الأطباء برئاسة النقيب يوسف بخاش، أنه على الجميع العمل معاً لتصحيح الأخطاء التي أوصلت البلاد إلى الوضع الحالي

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