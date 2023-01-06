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الرئيس عون معايدا الأرمن: عسى أن تشعّ نجمة بيت لحم سلاما وفرحا على وطننا وسائر شرقنا الجريح
محلي
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الجمعة 06 كانون الثاني 2023
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غرد الرئيس العماد ميشال عون عبر حسابه الخاص على تويتر معايداً الطائفة الأرمنية قائلاً:

“ميلاد مجيد لأبناء الطائفة الأرمنية الكريمة ولجميع الطوائف التي تحتفل اليوم بميلاد المخلص. عسى أن تشعّ نجمة بيت لحم سلاماً وفرحاً على وطننا وسائر شرقنا الجريح.”

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