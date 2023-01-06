الرئيس عون معايدا الأرمن: عسى أن تشعّ نجمة بيت لحم سلاما وفرحا على وطننا وسائر شرقنا الجريح

غرد الرئيس العماد ميشال عون عبر حسابه الخاص على تويتر معايداً الطائفة الأرمنية قائلاً:
“ميلاد مجيد لأبناء الطائفة الأرمنية الكريمة ولجميع الطوائف التي تحتفل اليوم بميلاد المخلص. عسى أن تشعّ نجمة بيت لحم سلاماً وفرحاً على وطننا وسائر شرقنا الجريح.”
غرد الرئيس العماد ميشال عون عبر حسابه الخاص على تويتر معايداً الطائفة الأرمنية قائلاً:
“ميلاد مجيد لأبناء الطائفة الأرمنية الكريمة ولجميع الطوائف التي تحتفل اليوم بميلاد المخلص. عسى أن تشعّ نجمة بيت لحم سلاماً وفرحاً على وطننا وسائر شرقنا الجريح.”
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