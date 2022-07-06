الرئيس عون: نتائج الترسيم ستكون ايجابية لما فيه مصلحة الطرفين￼

كشف رئيس الجمهورية، ميشال عون، أن نتائج جولة وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، بما يتعلق باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، كانت «إيجابية».
كما وصف عون، في حديث إلى قناة «OTV»، أجواء ملف ترسيم الحدود البحرية بـ«الإيجابية» أيضاً، قائلاً إن المدة التي سنصل فيها إلى حل «قصيرة».
وأضاف القول: «أعتقد أننا وصلنا إلى تفاهم مع الأميركيين الوسطاء بيننا وبين إسرائيل»، مشيراً إلى أن الحل سيكون «لمصلحة لبنان والجميع».
وقال إنه لو لم تكُن الأجواء إيجابية «لما أكملنا التفاوض»، لافتاً إلى أنه «عندما نصل إلى نتيجة، سيكون الطرفان راضيَين وإلا يصبح أي تصرف بمثابة وضع يد».
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