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الرئيس عون وقع 5 مراسيم بترقية ضباط في الأسلاك العسكرية￼
محلي
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الجمعة 01 تموز 2022
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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم مراسيم ترقية عدد من الضباط في الاسلاك العسكرية وأحيلت للنشر وفقاً للأصول. والمراسيم هي:
–    المرسوم الرقم 9598 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ضباط في المديرية العامة لأمن الدولة لرتبة أعلى.
 
–    المرسوم الرقم 9599 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ضباط في الجيش لرتبة أعلى.
 
–    المرسوم الرقم 9600 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ملازمين في الجيش إلى رتبة ملازم أول اعتباراً من 1/8/2022.
 
–    المرسوم الرقم 9601 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ضباط في قوى الامن الداخلي لرتبة أعلى اعتباراً من 1/7/2022.
 
–    المرسوم الرقم 9602 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ضباط في الامن العام لرتبة أعلى.

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