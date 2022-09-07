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الرئيس عون يترأس اجتماعا مخصصا لملف عودة النازحين السوريين￼
محلي
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الأربعاء 07 أيلول 2022
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يترإس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا مخصصا لملف عودة النازحين السوريين يشارك فيه  الوزير ان في حكومة تصريف الاعمال الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب و الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

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