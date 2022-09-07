الرئيس عون يترأس اجتماعا مخصصا لملف عودة النازحين السوريين￼

يترإس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا مخصصا لملف عودة النازحين السوريين يشارك فيه الوزير ان في حكومة تصريف الاعمال الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب و الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
يترإس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا مخصصا لملف عودة النازحين السوريين يشارك فيه الوزير ان في حكومة تصريف الاعمال الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب و الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
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