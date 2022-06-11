الرئيس عون يعرب عن ألمه لوفاة طياح وكريدي: فقد القطاع الصناعي اثنين من رواده الناجحين

اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن المه لوفاة رجلي الاعمال طارق طياح وشربل كريدي في حادثة سقوط طائرة الهليكوبتر التي كانت تقلهما في ايطاليا ، وتوجه بالتعزية الى عائلتي الفقيدين واقربائهما والى القطاع الصناعي ” الذي فقد اثنين من رواده الناجحين اللذين لاحقتهما المأساة إلى سماء إيطاليا، فيما كانا يعملان على تعزيز الصناعة اللبنانية ورفدها بكل جديد ومتطور” .
وقال الرئيس عون : ” اقدم تعازي الحارة إلى ذويهما، ومحبيهما ، ولتبقى ذكراهما الحية دافعا لتضامن الجميع من أجل استنهاض مقومات عيشنا الكريم والسير على دروب قيامة وطننا، ليتجذر ابناؤه تحت سمائه”.
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