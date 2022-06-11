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الرئيس عون يعرب عن ألمه لوفاة طياح وكريدي: فقد القطاع الصناعي اثنين من رواده الناجحين
محلي
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السبت 11 حزيران 2022
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اعرب  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن المه لوفاة رجلي الاعمال طارق طياح وشربل كريدي في حادثة سقوط طائرة الهليكوبتر التي كانت تقلهما في ايطاليا ، وتوجه بالتعزية الى عائلتي الفقيدين واقربائهما والى القطاع الصناعي ” الذي فقد اثنين من رواده الناجحين اللذين لاحقتهما المأساة إلى سماء إيطاليا، فيما كانا يعملان على تعزيز الصناعة اللبنانية ورفدها بكل جديد ومتطور” .

وقال الرئيس عون : ” اقدم تعازي الحارة إلى ذويهما، ومحبيهما ، ولتبقى ذكراهما الحية دافعا لتضامن الجميع من أجل استنهاض مقومات عيشنا الكريم والسير على دروب قيامة وطننا، ليتجذر ابناؤه تحت سمائه”.

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