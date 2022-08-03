الرئيس عون يعرض مع وزير الدفاع نتائج المحادثات مع هوكشتاين

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع. كما تطرق البحث الى نتائج زيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السيد آموس هوكشتاين الى بيروت يومي الاحد والاثنين الماضيين.
وفي قصر بعبدا، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العليه الذي اقسم امام رئيس الجمهورية اليمين القانونية عملا بنص الفقرة السابعة من المادة 79 من قانون الشراء العام الرقم 244 تاريخ 19/7/1921 والذي نشر في الجريدة الرسمية في 29/7/2021 وبدأ العمل به بعد سنة من نشره أي اعتبارا من 29/7/2022.
ونص القسم على الاتي:
“اقسم بالله العظيم ان اؤدي واجباتي بامانة واستقلال وإخلاص وان أكون حريصا على تطبيق القوانين والأنظمة وان احافظ على اسرار الوظيفة وكرامتها”.
وتمنى الرئيس عون للدكتور العلية التوفيق في مهامه الجديدة مركزا على أهمية اعتماد الشفافية والعدالة والمساواة في كل ما يتصل بعمل هيئة الشراء العام التي منحها القانون صلاحيات واسعة وهي تعتبر من الإنجازات الإصلاحية الضرورية.
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