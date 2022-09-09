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الرئيس عون يلتقي هوكستين
محلي
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الجمعة 09 أيلول 2022
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يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذه الاثناء، الوسيط الاميركي آموس هوكستين.

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