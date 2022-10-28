الرئيس عون يمنح الصحافي الراحل ألفرد أبو سمرا وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور

منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المغفور له الصحافي الراحل ألفرد أبو سمرا، صاحب «القلم الصَّريح»، وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور، تقديراً لعطاءاته من أجل لبنان، وإحياءً لذكراه.
تسلم الوسام، نجله المهندس طارق أبو سمرا، الذي شكر باسمه وباسم العائلة، الرئيس عون على بادرته الكريمة، مهديا الوسام إلى روح والده الفرد أبو سمرا (1910 ــ 1982)، الذي تطل الذكرى الأربعون لرحيل بعد أيام، مجدداً إمتنانه لرئيس الجمهورية، وتمنياته له بدوام الصحة والنشاط .
بدأت «القلم الصَّريح»، بالصدور في 3 آب 1931م. وكانت تعنى بالنواحي الوطنية والإجتماعية والإقتصادية في منطقة الجنوب وجبل عامل، كما كانت منبراً لعدد كبير من أدباء وشعراء جبل عامل، نأت بنفسها عن المواضيع السياسية، مستمرّةً بالصدور زهاء 45 عاماً، وذلك منذ 1931م وحتى 1976م. وكانت «القلم الصريح» منبراً، أطلّ من خلالها عدد من رواد النهضة الفكرية والأدبية والقومية البارزين في النصف الأول من القرن الماضي.
وقد عرفت بلدة جديدة مرجعيون، على امتداد تاريخها الحديث، نهضة ثقافية وعلمية متميزة، بانت على أكثر من صعيد، من ناحية نشوء المدارس، إلى رجالاتها المميزين في عالم الطب والأدب والتجارة الذين انتشروا في أصقاع العالم، إلى عالم الصحافة، حيث أعطت مرجعيون أربع صحف هي: المرج (1909)، النهضة المرجعيونية (1927)، القلم الصريح (1930)، وصدى الجنوب (1936).
الصحافي ألفرد أبو سمرا، هو واحد من روّاد الصحافة والوطنية والعروبة. صاحب «القلم الصريح»، المتنقل بين قضبان السجون ومنابر الكلمة على مدى نيّفٍ وأربعة عقود. هذا الصحافي المشاكس، المناضل، الساعي وراء الحقيقة، المناصر للعدالة والحرية، الذي لا يعرف المحاباة أو التزلف، والناقد اللاذع لكل اعوجاج، كانت جريدته اسماً على مسمّى، مما أدى إلى توقف الجريدة مرات عدة، وأوقف صاحبها وسجن تسع مرات، بين تاريخ صدور الجريدة، وحتى اندلاع الحرب العالمية الثانية إبّان الإنتداب الفرنسي.
حمل إبن جديدة مرجعيون، وهو لم يتجاوز الحادية والعشرين من عمره، مشعل الصحافة الحرة، فأطلق عام 1931 جريدة جنوبية الهموم، لبنانية الإنتماء، عروبية التوجّه سمّاها «القلم الصريح»، وكانت جريدة «الرجل الواحد» على مدى 46 عاماً؛ إذ لم تتوقف إلا بعدما غرق لبنان في حربه العبثية عام 1976. وشكّلت مدرسة في الصحافة والإلتزام، ونموذجاً لقدرة فردٍ واحد على إصدار جريدة يكتبها حرفاً حرفاً، ويصحّح بروفاتها، ويجمع إشتراكاتها ويراسل قرّاءها، ويرفدها بعمل نضاليٍ دؤوب من أجل الجنوب، ولبنان، وكل قضايا العروبة. فكان في الصحافة صاحب قضية. وكان للقضية التي يؤمن بها، صاحب قلم. ما يؤكد أهمية تلك الصحيفة، التي جذبت إلى أقاصي الجنوب اللبناني، أقلاماً من كل لبنان، ومن كل أنحاء الأمة العربية. هكذا جسّد أبو طارق من خلالها حلمه بالوحدة العربية، كما إيمانه بدور لبنان النهضوي، ورسالته بين أبناء العروبة والعالم، فهو كان «يؤمن بلبنانية لا تكفر بالعروبة … وبعروبة لا تكفر بلبنان».
كانت الصحافة بالنسبة إليه أكثر من رسالة ومهنة. كانت غريزة متقدة تلاحق الخبر حيث تسمعه، والرأي حيث تعجب به، فيشتد إعجابك بعطائه المهني حين تلاحظ كيف نجحت جريدة تصدر في منطقة لبنانية نائية، أن تضم بين جنباتها هذا الحشد من الأقلام وهذا الكم من الأفكار، وهذا العدد من المواقف الشجاعة، التي كثيراً ما كانت تدفع بصاحبها إلى السجن والملاحقة والتضييق، فأصحاب السطوة يخشون «القلم»، فكيف إذا كان «صريحاً».
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