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الرئيس عون يوقع مرسوم إعطاء مساعدة اجتماعية لجميع العاملين في القطاع العام￼
محلي
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الأربعاء 20 تموز 2022
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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوماً يقضي باعطاء مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد، واعطاء وزارة المال سلفة خزينة من اجل تمكينها سداد هذه المساعدة وقيمتها ١٠٠٪؜ من الراتب وتحتسب على اساس الراتب او الاجر او اساس المعاش التقاعدي على الا تقل قيمة المساعدة عن مليوني ليرة شهريا لمن في الخدمة ومليون و٧٠٠ الف للمتقاعدين وان لا تزيد عن ٦ ملايين ليرة للذين في الخدمة و٥ ملايين و١٠٠ الف ليرة للمتقاعدين.

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