الراعي أمام تجمع شعبيّ: ما حصل اعتداء وإهانة للبطريركية ولي شخصيا

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن “توقيف المطران الحاج إهانة للكنيسة المارونية لأن القوانين تقتضي بعدم محاكمة اسقف أو كاهن من دون استئذان البطريرك”.
وأمام تجمع شعبيّ في الديمان، اعتبر الراعي أن “ما حصل مع المطران الحاج هو ليس إهانة فحسب بل اعتداءٌ واهانة للبطريركية المارونية ولي شخصياً”.
وقال: “ممنوعٌ إيقاف المطران الحاج ومساءلته عند الحدود اللبنانية والنواب الذين حضروا اليوم إلى الديمان سيكونون صوتنا دائماً في البرلمان”.
وشدد على اننا “بحاجة الى أصوات لبنانية عريقة وحين يكون الصوت لبنانياً صرف في المجلس النيابي يكون ذلك لخير كل اللبنانيين”.
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