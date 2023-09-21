الراعي استقبل وزيرا اوستراليا وزار دير مار شربل وكنيسة مار يوحنا الحبيب في سيدني

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عدداً من الشخصيات السياسية والحزبية ورؤساء جمعيات ومؤسسات في دار المطرانية في ستراثفيلد، في حضور راعي الابرشية المارونية المطران انطوان شربل طربيه والمونسينيور مارسيلينو يوسف.
وزاره الوزير الفيدرالي طوني بورك الذي رحب به ونوه بدور الجالية المارونية في اوستراليا. وأثنى بورك على افتتاح دار رعاية المسنين في سيدة لبنان.
كما زاره ممثل دار الفتوى الشيخ مالك زيدان على رأس وفد من المشايخ، ووفد من أساقفة الطوائف الشرقية في اوستراليا.
وعقد الراعي لقاء مطولاً مع لجنة الاحتفال بعيد البشارة ضمت الى المطران طربيه كل من الدكتور مصطفى علم الدين، الدكتور ممدوح مطر، الدكتور عماد برو، المحاسب عادل الحسن، رئس تحرير النهار الاوسترالية انور حرب، الاعلامية الهام حافظ، في حضور رئيس الرابطة الدرزية المهندس زاهي علامة ومستشار المطران روبير رباط مايكل رزق.
وألقى الدكتور علم الدين كلمة تحدث فيها عن دور اللجنة في تعزيز اللقاء بين مختلف الاديان بابعاده الوطنية كما كانت للدكتور مطر كلمة اشاد فيها بزيارة البطريرك الاخيرة الى الجبل لتعزيز المصالحة.
واستقبل الراعي وفداً من الرابطة المارونية وسيدات الانجيل وتحدثت رئيسة السيدات شارلي وهبه ورئيس الرابطة المارونية جوزف المكاري بالمناسبة.
كذلك، استقبل وفدا كبيراً من رابطة بشري برئاسة بشارة كيروز الذي ألقى كلمة رحب فيها بالبطريرك الماروني والوفد المرافق واثنى على دور الراعي في لبنان في هذه الظروف الصعبة.
تيار المستقبل
واستقبل وفداً من “تيار المستقبل” في سيدني ضمّ مسؤول الشؤون التنظيمية حسن عبد الرحمن، أمانة السّر نضال حمزة، منسق الإعلام طارق طالب ومنسق بيروت والجنوب منير شاهين.
ونقل الوفد للراعي تحيات الرئيس سعد الحريري والامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري وتحيات المنسق العام لمدينة سيدني خالد الشيخ.
مار شربل
وكان البطريك الرعي زار والوفد المرافق كنيسة مار شربل في بانشبول سيدني، وكان في استقبالهم رئيس الدير الاب اسعد لحود وجمهور الدير من الرهبان والمطران سيمون فضول والرئيسة العامة لراهبات العائلة المقدسة ماري انطوانيت سعادة وكهنة الرعايا وراهبات العائلة وعدد كبير من ابناء الرعية.
وتحدّث الراعي داخل الكنيسة عبر برنامجه الاسبوعي لمحطة نور سات عن التنشئة المسيحية.
وتناول الراعي طعام العشاء الى مائدة الرهبان.
وفي الكنيسة قدمت رئيسة جمعية انماء الشعر والتراث الدكتورة بهية ابو حمد باقة ورد للبطريرك الراعي وتمنت له زيارة موفقة الى اوستراليا.
كنيسة مار يوحنا
وزار البطريرك الراعي والوفد المرافق كنيسة مار يوحنا الحبيب التابعة للمرسلين اللبنانيين الموارنة في مانت درويت غرب سيدني.
وبعد الإستقبال والصلاة في الكنيسة، كانت للبطريرك كلمة عبر أثير صوت المحبة أوستراليا التي بارك مبناها بالماء المقدس، وعبّر فيها عن فرحه باللقاء بالقول: “نحن سعداء اليوم أن نأتي لزيارة مار يوحنا الحبيب والآباء المرسلين اللبنانيين الموارنة الكرام الأعزاء مع رئيسهم العام قدس الأب مارون مبارك الموجود معنا لعقد المؤتمر السادس مع الأساقفة الرؤساء والرئيسات العامات في بلاد الإنتشار ولهم رسالات ومدارس ورعايا في بلاد الإغتراب.
كلمة من القلب من صوت المحبة في استراليا وهي منبر كلمة الله الحي ،نذكّر فيها أن الآباء المرسلين يخدمون في أوستراليا من أوائل التسعينات، يحملون كلمة الله بالقول والفعل. شكرًا لله عليكم وأنتم تزرعون كلمة الحياة كي تثمر في قلوب ونفوس المؤمنين. لكم مني بركتي ومحبتي الخاصة كبطريرك وكأخ لكم بالمسيح”.
كما كانت كلمة ترحيب من الأب العام للآباء المرسلين مارون مبارك في صالون الدير، رحب فيها بالبطريرك الراعي وأساقفة الإنتشار والرؤساء العامين والرئيسات العامات والآباء والكهنة والراهبات، وقال: “ما أجمل أقدام المبشرين. ما أجمل قدومكم إلى أستراليا تحملون عطر لبنان الرسالة والقداسة، المثقل بهمومه وأتعابه والمشبع بالإيمان والرجاء والمحبة، وبقوة القيامة المنتصرة على الموت”.
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