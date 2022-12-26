الراعي: طالما كسروان بخير فبكركي بخير والعكس صحيح

زار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش يرافقه وفد من “القوات اللبنانية” في كسروان المرجعيات الروحية في المنطقة للمعايدة في عيد الميلاد المجيد. استهلت اللقاءات بزيارة صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال بشارة الراعي. وقد اكد الدكاش له وقوف القوات وكسروان دائما إلى جانب بكركي. فرد الراعي مرحبا بالوفد ومؤكدا”طالما كسروان بخير فبكركي بخير وطالما بكركي بخير فكسروان بخير”.
وتمنى الدكاش على الراعي “تسمية من يعطلون انتخاب الرئيس بالاسم، مع معرفتي سيدنا أن بكركي تسعى دوما إلى الجمع لا التفرقة، لكنني أعرف أيضاً أنها تشهد دوما للحق والحقيقة”.
رد البطريرك الراعي كاشفاً أنه تلقى “اتصال معايدة من الرئيس نبيه بري، فقلت له كنت أنتظر منك معايدة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية. فأجابني دعوتهم للحوار مرتين ولم يلبوا، فكررت قولي أن الاولوية اليوم هي لانتخاب رئيس”. وقد كرر الراعي القول”الدولة لا تسير من دون رأس ولبنان يموت من دون رئيس”.
وقد سجل الدكاش في كتاب التهنئة كاتباً “لا تخافوا …ولد لكم مخلص. فمن كان الله معه ممن يخاف؟ وبكركي التي تنطلق منها بشارة الراعي بالدفاع الدائم عن لبنان، ستتكسر على صخرتها أطماع كل المستقوين. فاذا كان طفل في مغارة قد غلب العالم فالامل متجدد بغلبة الخير وقيامة لبنان.”
زيارة المطارنة
ثم توجه الدكاش والوفد القواتي الكسرواني إلى زيارة النائب البطريركي العام على نيابة صربا المارونيّة المطران بولس روحانا في حضور المطران غي نجيم . وكان تشديد على دور الكنيسة في هذه الظروف الإستثنائية.
بعدها زار الوفد راعي أبرشية جونية المارونية المطران أنطوان نبيل عنداري معايداً، وتمنى الدكاش على المطران إيصال معايدتهم “إلى كل رعايا كسروان والفتوح وككهنتها وابنائها”. وقد شكر العنداري للوفد زيارته مثمناً جهودهم في سبيل كسروان والوطن. وصودف وصول إمام بلدة زيتون في فتوح كسروان الشيخ محمد أحمد حيدر فشدد الدكاش على “الروابط التي تجمع كل ابناء كسروان على الانفتاح وعدم التقوقع والتمسك بالعيش المشترك المنفتح”.
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