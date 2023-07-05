الراعي: لبنان مريض.. ولا خلاص اذا ما بقينا على ما نحن عليه

كشف البطريرك الماروني الكاردينال ماربشاره بطرس الراعي في كلمة القاها في خلال اطلاق وثيقة “لقاء الهوية والسيادة” بعنوان “رؤية جديدة للبنان الغد ، دولة مدنية لامركزية حيادية”، انه “طالب بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة”، وابدى البطريرك “شكوكه باخلاص السياسيين للبلد ، مؤكدا ” ان المسؤولين عندما يهربون من الحوار لانه لدى كل واحد منهم مصلحته الخاصة ولا يريد التضحية بها”، مشيرا الى انه لا “خلاص للبنان اذا ما بقينا على ما نحن عليه”، لافتا الى ان “لبنان مريض ولا يريد المسؤولون معالجة مرضه او معرفة سببه”.
ولفت الراعي الى انه “لا يحق للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النظام والدستور” ، مجددا رفضه ان” يكون العمل السياسي للخراب والهدم”.
من جهته رأى ممثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي عبد الخالق ” انه على اللبناني ان يعمل لمصلحة الوطن وليس لمصلحة الطائفة والحزب”.
اما رئيس “لقاء الهوية والسيادة ” الوزير السابق يوسف سلامه فعدد ابرز بنود الوثيقة .
وابدى المطران سمير مظلوم “اسفه لأن هناك من قتل الدولة ليرثها”.
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