الراعي: مصلحة الوطن والشعب فوق كل اعتبار

وجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد رسالة الى الجميع من سياسيين واقتصاديين ومواطنين.
وقال: “اللبنانيّون بحاجة إلى الجلوس عند “قدميّ الحقّ”، والإصغاء إلى رسالتهم التاريخيّة. هذه الرسالة موجّهة اليوم إلى الجميع:
– إلى المسؤولين السياسيّين: أن يضعوا مصلحة الوطن والشعب كلّه فوق كلّ اعتبار.
– إلى الإقتصاديّين وأصحاب القرار: أن يعيدوا بناء الثقة بالإقتصاد الوطنيّ.
– إلى المواطنين: أن يصمدوا في أرضهم، أساس هويّتهم وتاريخهم.
– إلى المربّين والروحيّين: أن يزرعوا الرجاء في القلوب والقيم في الرؤوس.
– إلى الشباب: أن لا يسمحوا لليأس أن يقتلع أحلامهم، وان يقطع جذورهم”.
تابع: “من إنجيل اليوم ننتقل إلى واقع وطننا لبنان. بين مرتا ومريم نجد صورة لوطن يعيش صراعًا بين كثرة الهموم والإضطرابات من جهة، والحاجة إلى ثبات على الأساسيّات من جهة أخرى. لبنان اليوم يشبه بيت عنيا: “بيتًا مفتوحًا لله، ولكن مثقلًا بالإنشغالات اليوميّة، منغمسًا في الأزمات الإقتصاديّة والإجتماعيّة والسياسيّة”.
أضاف: “وطننا بحاجة إلى “مريم” تجلس عند قدميّ الله لتسمع صوته، وإلى “مرتا” تخدم بصدق وإخلاص، أي إلى قيادة روحيّة تذكّر بالأساسيّات، وإلى مسؤولين يعملون بضمير حيّ. لكنّ العمل بدون إصغاء لكلام الله يتحوّل إلى اضطراب، والإصغاء بدون عمل يتحوّل إلى تقاعس. نحن بحاجة إلى الإثنين معًا”.
تابع: “لن يقوم لبنان بالإنشغال بالصغائر، بل بالعودة إلى الجوهر، أعني: العيش المشترك، والكرامة الإنسانيّة، والحريّة، والمساواة تحت سقف القانون. هذا هو “النصيب الأفضل” الذي لا يجوز أن يُنتزع منّا، والذي إذا فقدناه لن ينفعنا أي شيء آخر”.
