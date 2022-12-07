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الراعي من الاردن: لبنان يعاني من عدم وجود سلطة قادرة على الحسم
محلي
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الأربعاء 07 كانون الأول 2022
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أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من الاردن الى ان “لبنان يعاني من عدم وجود سلطة قادرة على الحسم ما ولّد سلطات وأصحاب نفوذ وتقاسمِ سلطات ويتحمل عبئا اقتصاديا كبيرا وهويته مهددة وديموغرافيته تتغير بسبب وجود نصف مليون فلسطيني ومليون ونصف مليون سوري على أرضه”.

أضاف: “لعقد مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة يتناول تطبيق الطائف نصا وروحا وقرارات مجلس الامن الثلاثة 1680 و1559 و1701 لحل أزمة اللاجئين السوريين والقضية الفلسطينية وإعلان حياد لبنان”.

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