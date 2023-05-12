الرفيق سجعان… بقلم النقيب جوزيف القصيفي

أشعلت عود ثقاب الذاكرة فهبّت نار الحنين مخترقة حجاب الزمن، ونزعت الستارة عن ذكريات تعود إلى عهد الطفولة يوم كنا على مقاعد الدراسة في معهد الرسل – جونيه، ندرس ونلهو، ونرسم في مخيلتنا صورا لغد نسعى اليه من دون أن تتضح معالمه. كبرنا من دون أن تخبو نزعة الطموح الذي اتخذ منحى آخر، مع انخراطنا في العمل الوطني، مقتفين خطى والدينا ميلاد ومارون اللذين جمعتهما وحدة نضال في حزب ساهما وآلاف امثالهما في إعلاء مداميكه، وهما الوافدان من ساحل الفتوح الكسرواني وجبله، لا يملكان من متاع الحياة إلا عرق الجبين والايمان الذي ينقل الجبال من مواضعها.
الأول كان متمردا، صلبا، أطلق على نفسه لقب “كاتنغا” دلالة على استقلاليته وحسّه النقدي الذي يجعله صعب التقبل لاملاءات ولو ارتدت لبوس الأمر الحزبي. وكان “الرئيس الاعلى” على صرامته وحزمه، يتفهم هذا المتمرد، ولا يخشى منه او عليه، لأنه كان يثق بنقاء سريرته، وأصالة معدنه. اما الثاني، فكان ثائرا، سريع الانفعال، لا “يتزكزك”، يهبّ كـ”جبل نار” لا يلبث أن يهمد، فيعود إلى شفافته كصفحة جدول رقراق.
باكراً شدّ ميلاد الرحيل. وبعده بثلث قرن ويزيد ترجّل مارون. ولم تنقطع الصلات بيننا يوما. معا دخلنا إلى العمل الحزبي ومعا وُجدنا في الصحافة والإعلام. لم نملك من حطام دنيانا إلا الطموح وارادة الحياة. وأذكر كيف كنتُ أنهي مقرراتي الجامعية، وعملي الصحافي في “البيرق”، متعجلا الذهاب إلى مقهى “الاكسبرس” في أول شارع الحمراء، حيث نمضي وقتا صاخبا نستنزفه بالنقاش السياسي والنكات، والتعليقات الساخرة مع وزراء ونواب ورجال أعمال وزملاء ادمنوا ارتياد هذا المقهى الرائع، لنعود بُعيد منتصف الليل إلى منزلينا. كنت تقود سيارتك “اللانسيا” الرمادية، وانا إلى جانبك، نتحدث عن كل شيء ولا شيء، كحال ذاك الذي “يبكي لا حزنا ولا فرحا”، قبل أن توصلني إلى منزلي في المعاملتين، وتتابع سيرك لتدلف متأخرا إلى فراشك في العقيبه، على أمل اللقاء في مساء الغد الذي يلي.
وتدور الأيام دورتها، ونلتقي في غرفة واحدة بمبنى اذاعة “صوت لبنان” ، انت رئيس التحرير، ونبيل براكس وأنا كنا المندوبين السياسيين والامنيين والاقتصاديين، ومدير الاخبار الياس كرم المخضرم، بل و”العتيق” الخبير بتدوير الزوايا. كنا نتحدى القصف والقنص والحصار، لنقدم للمستمعين الخبر السريع والموثوق. كنا أربعة نقوم بعمل أربعين. وكنا نعاني المشقاّت في كثير من الأحيان، لكننا تحصّنا بقوة الشكيمة وصلابة الارادة. ذلك قبل أن يكبر طاقم الإذاعة وتتنوع مسؤوليات واختصاصات مَن انضم إليها.
قد نحتاج إلى مجلد ضخم للحديث عن الانجازات والاخفاقات، و”المقالب” الطريفة والمواقف المضحكة.
كنتَ جريئا إلى حدود التهور. لم أستطع أن أثنيك في إحدى المرات عن تجاوز خطوط التماس، ومفاجأة الزملاء في جريدة “السفير” وانت تدخل مكاتبها، وعلى صدرك “زر الكتائب”، وكانت الدنيا حربا والقذائف على مدار الثانية، والحواجز تدقق في الهويات. يومها كان ضرب من الجنون ما فعلت. ولا أنسى كيف قدت بنفسك سيارة سفير الكويت المصفحة من أمام السفارة في بئر حسن وتوجهت بها إلى الأشرفية، وكانت وسيلتك الأجرأ للنفاذ بـ”ريشك” من الحصار الذي ضربه فصيل فلسطيني من حولها. هل كان ذلك من باب الجنون أو حسن التدبّر، أو كليهما؟
وعندما استشعر بشير الجميل الحاجة إلى إذاعة جديدة تكون أكثر تحررا من اذاعة “صوت لبنان” المكبلة باعتبارات حزبية لا محيد عنها في ظل الإشراف القاسي والمباشر من بيار الجميل، إختارك لتكون أنت المشرف المؤتمن على اذاعة انشأها في دير مار بطرس العذر في بلدة العذرا بالفتوح الكسرواني، وعهد بها إليك. لم تخبرني يومها بالامر، بل تركته سرا، إلى اليوم الذي ايقظني فيه الكتائبي جوزف ديب وأنا في منزلي الصيفي بالكفور، طالباً التوجه للتو إلى بيت الكتائب في غزير. هناك وجدتك إلى جانب بشير وجوزف توتونجي وآخرين. لم أعرف سبب ايقاظي واستدعائي إلا عند وصولي إلى المحطة المستحدثة، حيث كان حشد من المتطوعين يقومون ببثّ تجريبي. وكان من بينهم بيار رزق (اكرم) الذي نحر “سيبويه” وكل النحاة، مصراً على أن يكون هو أحد المذيعين، اذا تعذّر أن يكون واحدهم.
كانت مهمتي أن استقي الاخبار واكتبها، وواظبت على الأمر حتى نهاية عطلتي السنوية.
معا عدنا إلى “صوت لبنان” بعدما استطعت أن تؤلف فريقا اذاعيا، تحريريا، تقنيا.
وكنا مع وليم الضاهر نكتب نشرتين واحدة لإذاعة “لبنان الحر” الوليدة، وأخرى لإذاعة “صوت لبنان”. كنت اتسلل خفية إلى غرفة اللاسلكي في مبنى بيت الكتائب – الأشرفية الملاصق للإذاعة لاملائها على طاقم اذاعة العذرا.
مارسنا “اللعبة المزدوجة” إلى حين توقفت الإذاعة عن البث موقتا، قبل أن تعاود بثها بصورة دائمة.
لم يقف مشوارنا عند هذا الحد. كثيرة هي المحطات التي جمعتنا. معا انتسبنا إلى نادي “ليونز” جونيه في مطالع الثمانينات في زمن رئاسة النائب السابق نعمة الله ابي نصر إلى جانب مجموعة من كرام الوجوه الكسروانية – الفتوحية، من بينها رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم. لم يخلُ وجودنا من “مشاغبات” و”مناكفات” و”مؤامرات”، و”مناقرات”، تنتهي بـ”صلحة” على “كاس” ونكتة يطلقها هذا او ذاك من أفراد الشلّة، قبل أن ننصرف: “صافي يا لبن”. وفياً بقيت لناديك. سفرك، مشاغلك الكثيرة زادت صلتك به، فكنت تختلف للمشاركة في المناسبات التي يحيي بودّ طافح وفرح طفولي.
حملت جرح استشهاد بشير، وتجالدت على المصاب، وكنت من الحلقة الاقرب، موظِّفا ما اسبغ الله عليك من مواهب: ثقافة، مضاء قلم، بلاغة تعبير، فصاحة قول، في خدمة مشروعه. وتابعت المسيرة إلى أن ألقت بك يد الانتفاضة في القوات اللبنانية إلى خارج وطنك. لكن رُب ضارة نافعة. في باريس لم تقف نادبا حظك العاثر. بل كانت فرصتك الجديدة ، أقبلت عليها بعزيمة لا تلين، فكانت تجربة اتسمت بشيء من الفرادة: تبحّر في الثقافة وتجذّر في قضية آمنت بها، ونجاح في الاعمال. ولأن حنينك ابدا لأول منزل، بعدما ألفت الكثير من المطارح، عدت إلى وطن الارز، كما تعود النسور إلى وكناتها، والآساد إلى عرينها، مواصلا الجهاد بيراعك المبدع، وبالمناصب التي توليت في حزب اعتقدت أن “لوثة” النضال ودفء الرفاقية، والوفاء لشبابه الذين أفنوا زهرة العمر في الدفاع عن قيمه ومبادئه، أن جذوتها لا تزال متقدة. لكن اعتقادك الذي شابه بعض الحذر، لم يكن في محله. وعندما عُينت وزيرا لم تمتثل إلا لقناعتك، فسكنك طيف ميلاد، واستنسخت صورة “كاتنغا”. لكنك لم تخطَّ السطر الاخير، فكنت دائم الحضور بكتاباتك، واطلالاتك الاعلامية، ولولب الحركة إلى جانب سيد بكركي، بحضورك المدوي.
يا صاحب الذاكرة التي لا تشيخ، والعنفوان الذي لم ينهزم، والذكاء الحاد، والثقافة الموسوعية، والاسلوب الانيق الذي يمزج بين الأدب والشاعرية والمنطق، سعيت، وانت المقاوم الشرس، إلى مقاومة المرض وهزيمته، لكنك سقطت مضرجا بآلامك، ورفعت الراية البيضاء، مستسلما، وتركت لمشيئة الله أن تنفّذ حكمها فيك.
فلتكن مشيئته.
لن أكفّ عن البكاء عليك يا جار الرضا.
لن استحي من إرسال دمعتي عليك، على مرأى من الناس، لأن الحزن لا تواريه المناديل، ولا تخفيه النظارات السوداء. سأحزن عليك، سأفتقدك، وستبقى الذاكرة تشتعل حنينا إلى عهد الطفولة والشباب والى كل مناسبة جمعتنا.
فامضِ يا رعاك الله إلى المكان الافضل، وثق بأنك ستبقى ماثلا فينا مثول الثانية في الدقيقة، والدقيقة في الساعة، والساعة في اليوم، واليوم في عمر الزمن.
والى اللقاء.
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