الرهبانية الباسيلية المخلصية تتسلم نص كلمة باسيل في البرلمان الإيطالي

زارت نائبة رئيس “التيار الوطني الحر” مي خريش مع وفد من مكتبها، الرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية الارشمندريت طوني ديب والرئيسة العامة للراهبات الباسيليات المخلصيات الأم تيريز روكز، وسلمتهما نص كلمة رئيس “التيار” جبران باسيل في مجلس النواب الإيطالي عن “الهجرة ومسيحيو الشرق”.
وزار الوفد غرفة المكرم بشارة أبو مراد وقبره، وجال مع الراهبات في مشغل الحياكة الخاص ببدلات الكهنة والأساقفة.
ضم الوفد المحاميين ريما سليمان ورمزي دسوم والمهندس بسام نصرالله وروني جدعون.
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