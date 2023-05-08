الريجي: ابواب الادارة مشرعة للجميع انطلاقا من الشفافية وسلطة القانون

اعلنت مصلحة العلاقات العامة في “الريجي” في بيان، ان “ما تناوله الوزير السابق وئام وهاب هو لاهداف معروفة ولا تعكس الا حقد مدعيها على هذه الادارة الناجحة، في حين كان من الاجدى به ومن باب الحرص على المصلحة العامة الذي يجاهر به ليلا و نهارا، ان يثني على الجهد الجبار المقدم من الريجي رئيسا وموظفين وعمالا والذي افضى الى تحويل مئات ملايين الدولارات الى الخزينة، في الوقت الذي تتداعى فيه قطاعات الدولة واحدا تلو الاخر.
على كل حال ان ابواب الادارة مشرعة للجميع انطلاقا من الشفافية وسلطة القانون التي تنتهجها”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا