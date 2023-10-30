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الريجي: السعي إلى تسلم محاصيل بلدات جنوبية لم يتمكن المزارعون من إخراجها
محلي
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الإثنين 30 تشرين الأول 2023
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 أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” في بيان، “انسجاما مع دورها الوطني، استحدثت مراكز لتسلّم المحاصيل في قرى مجاورة لبلدات جنوبية غادرها عدد كبير من مزارعي التبغ فيها بسبب تعرّضها للقصف المستمر ولم يتمكنوا من اخراج محاصيلهم”. 
وأشارت الى انها تتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع مخابرات الجيش “للمساعدة في إخراج المحاصيل من القرى التي يتعذر على مزارعيها دخولها”، بمواكبة قوات الطوارئ الدولية، آملة في “أن يتسنى ذلك في أسرع وقت ممكن”. 
وأعلنت أنها تسلّمت حتى تاريخه “نصف كميات البلدات الاكثر عرضة للقصف”.

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