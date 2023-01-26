“الريجي” ضبطت منتجات مهرّبة في مناطق عدة

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” جهودها لمكافحة التهريب، واعلنت في بيان، انها “ضبطت كميات كبيرة مهرّبة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسّل والسيجارة الالكترونية (vape) بنتيجة عدد من عمليات الدهم.
ونفّذ جهاز مكافحة التهريب التابع للإدارة هذه المداهمات في عدد من مناطق محافظات البقاع، الجنوب والنبطية، لا سيما في راشيا وشقرا وصفد البطيخ وباريش ودردغيا ودير قانون النهر والعاقبية والغازية .
وسُطرَت محاضر بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص”.
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