الرّقعة رقم 9: تنظيم إجتماعات التشاور العامّة قبل حفر البئر الإستكشافيّة

إستعداداً لأنشطة الحفر الاستكشافيّة قبالة سواحل لبنان في الرّقعة رقم 9، قامت شركة TotalEnergies EP Block 9 – فرع لبنان (مشغّل) بنشر دراسة تقييم الأثر البيئيّ والاجتماعيّ (ESIA) في 15 أيّار 2023 على موقع هيئة إدارة قطاع البترول وموقع توتال إنيرجيز لبنان للمراجعة العامّة.
نظّمت شركة RSK وهي شركة إستشاريّة بيئيّة عالميّة مع شركة الإستشارات اللبنانيّة DAR إجتماعات التشاور العامّة لحساب شركة TotalEnergies EP Block 9 – فرع لبنان في 31 أيّار 2023 في بيروت و1 حزيران 2023 في صور. كما تمّ نشر دعوات عامّة لهذه الإجتماعات في صحيفتيْن محلّيتيْن (النهار والأخبار) يوميْ 15 و16 أيّار 2023.
وهدفت هذه الإجتماعات إلى تقديم نتائج المشروع كما تمّ دعوة الجهات المعنيّة لإعطاء ملاحظاتها على نتائج الدراسة. وتستغرق فترة الإستشارة العامّة 30 يومًا بما يتوافق والأنظمة اللبنانيّة. بعد هذه الفترة، سيتمّ تقديم تقرير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي النهائي إلى وزارة البيئة للموافقة عليه.
ستقوم توتال إنيرجيز وشريكتيْها إيني وقطر للطاقة بإجراء عمليّات الحفر الاستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 وفقًا للمعايير البيئيّة الدوليّة وبما يتوافق مع القوانين اللبنانيّة المرعيّة الاجراء.
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شركة توتال إنيرجيز إي بي بلوك 9 – فرع لبنان
إن توتال إنيرجيز للإستكشاف والإنتاج موجودة في لبنان منذ العام ٢٠١٨، وهو العام الذي تمّ فيه توقيع إتفاقيتيْ الإستكشاف والإنتاج للرّقعتيْن رقم 9 و 4. بصفتها المشغّل لهاتيْن الرّقعتيْن أنهت شركة توتال إنيرجيز أوّل بئر إستكشافيّ تمّ حفره على الإطلاق في المياه اللبنانيّة العميقة، في الرّقعة رقم 4 في أوائل العام 2020 وفقًا لإلتزاماتها التعاقديّة. مع شريكتيْها إيني وقطر للطاقة تستعدّ توتال إنيرجيز لحفر بئر إستكشافيّ ثانٍ. وسيتمّ حفر هذا البئر في الرّقعة رقم 9 خلال العام 2023.
https://totalenergies.com.lb/en/exploration-and-production
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نبذة عن شركة TotalEnergies
TotalEnergiesهي شركة عالميّة ذات نشاطات شاملة في مجال الطاقة تعمل على إنتاج وتسويق طاقات مختلفة: النفط والوقود الحيوي والغاز الطبيعي والغازات الخضراء والطاقات المتجدّدة والكهرباء.
يعمل في الشركة أكثر من 100000 موظّف وهم ملتزمون من أجل طاقة في متناول الجميع وأكثر نظافة وأكثر موثوقيّة ومتوفّرة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. تعمل شركة TotalEnergies في حوالى 130 بلد وتضع التنمية المستدامة بجميع أبعادها في صلب مشاريعها وعمليّاتها للمساهمة في تأمين راحة الأفراد.
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