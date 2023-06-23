“الزراعة”: غالبية الأخبار عن أسماك القرش على الساحل اللبناني غير صحيحة

لفت وزارة الزراعة في بيان اليوم الى أن “وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن تابع موضوع حركة أسماك القرش التي تشاهد بالقرب من السواحل اللبنانية”.
وقالت: “يهمنا أن نذكر بما يلي: إن اسماك القرش هي اسماك هامة بيئيا وتعتبر ضرورية للحفاظ على النظام الايكولوجي البحري. فور تداول اخبار حول وجود اسماك قرش بالقرب من الشواطئ اللبنانية، استنفرت الأجهزة الفنية المعنية في الوزارة بتوجيهات من معالي الوزير للتحقق من دقة هذه الأخبار التي تتداول والتي تبين أن غالبيتها غير صحيحة. يؤكد خبراء وزارة الزراعة والخبراء المختصين في لبنان، أن الساحل اللبناني يحتوي على العديد من أصناف اسماك القرش، وغالبيتها مصنفة بغير المعادية، إلا في حال محاولة الاعتداء عليها. تذكّر وزارة الزراعة بضرورة الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء والمراسيم والقرارات الحكومية وفي مقدمتها القرار 1045/1 -الشروط العامة لصيد أسماك القرش، المرسوم 6054 الخاص بنوعية الشباك المستعملة في الصيد البحري، القرار 2775 الذي يمنع استعمال الشباك الجارفة”.
وختمت: “تضع وزارة الزراعة جميع المخالفات برسم القضاء والأجهزة الأمنية”.
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