الزغبي في اطلاق الحملة المالية للصليب الأحمر: نحتاج دعمكم لنستمر في تأمين خدماتنا الإنسانية

اعتبر رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، في رسالة وجهها لمناسبة اطلاق الصليب الأحمر حملته المالية السنوية تحت شعار “بدعمكن منعطي أكتر”، أنه “في بلدٍ يمرُّ بأشدِّ أزماته، من المهم أكثر من أي وقتٍ مضى أن نقف معاً ونتضامن من أجل دعم كل انسانٍ بحاجة لمساعدتنا”.
وقال: ” نحن في الصليب الأحمر اللبناني مثلكم، فقدنا أكثر من 95% من تمويلنا المحلي، وبالرغم من كل التحديات، حافظنا على خدماتنا الاسعافية وخدمات نقل الدم واستطعنا أن نقوي الرعاية الصحية الأولية كي نؤَمن الأدوية الأساسية لأكثر عددٍ ممكن من المرضى.”
أضاف: “رسالتنا الإنسانية هي توفير الأمل في بلدٍ مشلولٍ ومحبط، وتوفير خدمات حيوية ذات جودةٍ عالية من أجل خدمة كل إنسانٍ في هذا البلد”.
وتابع: “من أجل أن نحقق هذه الرسالة، وبهدف المحافظة على بعضنا وعلى كرامة الإنسان في لبنان، نحن بحاجةٍ إلى دعم كل شخصٍ منكم، مقيم أو مغترب، من أجل أن نكمل مسيرتنا في تأمين كل خدماتنا الإنسانية ولنكون حاضرين دائماً أثناء الكوارث والأزمات لكل إنسانٍ وعلى جميع الأراضي اللبنانية” .
وختم: “ها نحن عائلة الصليب الأحمر اللبناني نطلق حملتنا المالية. وسنكون دائماً إلى جانبكم ومعكم. وبدعمكن منعطي أكتر”.
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