السعودية ترحب بمقتل أيمن الظواهري

رحبت السعودية بإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن قتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بواسطة طائرة مسيرة، على ما جاء في بيان لوزارة الخارجية، اوردته وكالة “فرانس برس”.
وقال البيان: “تعلن وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باعلان رئيس الولايات المتحدة جو بادين عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الأرهابي أيمن الظواهري”.
ووصف الظواهري بأنه “من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة والسعودية وعدد من دول العالم الأخرى”، مشيرا الى أن “هذه العمليات أدت الى مقتل الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بمن فيهم مواطنون سعوديون”.
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