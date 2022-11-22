السعودية والأرجنتين… الهدف الأول لميسي

تقام الآن المبارة التي تجمع المنتخبين السعودي والأرجنتيني، على ملعب لوسيل في الدوحة، في المباراة الافتتاحية للفريقين في مونديال قطر 2022.
وقد تدفقت الجماهير السعودية نحو استاد لوسيل بالدوحة، لمؤازرة “الأخضر”، في اختباره الصعب أمام ميسي وزملاءه بمنتخب الأرجنتيني الذي يعد أحد المنتخبات المرشحة للفوز بالمونديال.
- الدقيقة (10) الحكم يعود لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الأرجنتيني يحولها ميسي لهدف أول للتانغو.
- الدقيقة (02) ميسي يهدد المرمى السعودي مبكراً بتسديدة داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس محمد العويس.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا