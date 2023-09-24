السفارة الأميركية: لم نعتقل أو نحتجز أي شخص

أكد المتحدث باسم السفارة الأميركية جايك نيلسون في حديث لـ”النهار” أن “موظفي السفارة لم يعتقلوا أو يحتجزوا أي شخص على صلة بحادثة إطلاق النار التي حصلت ليل الأربعاء”.
وجاء ذلك رداً على تقارير عن إلقاء القبض على أشخاص على صلة بما حصل في تلك الليلة.
أكد المتحدث باسم السفارة الأميركية جايك نيلسون في حديث لـ”النهار” أن “موظفي السفارة لم يعتقلوا أو يحتجزوا أي شخص على صلة بحادثة إطلاق النار التي حصلت ليل الأربعاء”.
وجاء ذلك رداً على تقارير عن إلقاء القبض على أشخاص على صلة بما حصل في تلك الليلة.
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