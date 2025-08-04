السفارة البريطانية: عائلات الضحايا تستحق العدالة

كتبت السفارة البريطانية في لبنان عبر منصة “اكس”: “يُنكس علمنا اليوم حدادًا على مأساة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، الساعة 6:07 مساءً. عائلات الضحايا تستحق العدالة والمساءلة والحقيقة. تواصل المملكة المتحدة دعوتها إلى المساءلة وتحقيق شفاف وسريع”.
كتبت السفارة البريطانية في لبنان عبر منصة “اكس”: “يُنكس علمنا اليوم حدادًا على مأساة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، الساعة 6:07 مساءً. عائلات الضحايا تستحق العدالة والمساءلة والحقيقة. تواصل المملكة المتحدة دعوتها إلى المساءلة وتحقيق شفاف وسريع”.
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