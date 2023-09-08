السفراء العرب كرموا سفيرة موريتانيا في ايطاليا بحفل وداع لانتهاء مهامها

روما – أقام السفراء العرب المعتمدون لدى ايطاليا حفل وداع لسفيرة موريتانيا زينب بنت سالم لمناسبة انتهاء مهامها.
وثمن السفراء العرب “جهود السفيرة لتطوير العلاقات بين البلدان العربية وايطاليا، وبين هذه البلدان والمنظمات الاممية التي لها مقرات في روما، لا سيما خلال فترة ترؤسها لمجموعة الشرق الادنى وشمال أفريقيا، إضافة لجهودها من أجل إسماع صوت موريتانيا ودول المجموعة في منظمة الفاو، ولعملها الجبار من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين موريتانيا وإيطاليا مما أفضى الى تبني مجلس الوزراء الايطالي قرارا يقضي بفتح سفارة لإيطاليا في نواكشوط، وجهدها لإظهار مكانة المرأة العربية خلال مدة مأموريتها الممتدة بين عامي 2020 و 2023”.
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