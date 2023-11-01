السفير البابوي زار قرى رميش ودبل وعين ابل في بنت جبيل متفقدا أوضاعها

زار السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا ، اليوم، القرى الحدودية في بنت جبيل : دبل، رميش، عين إبل، متفقدًا إياها وحاملًا البركة البابوية، يرافقه رئيس “المؤسسة المارونية للانتشار” ورئيس جمعية “سوليدارتي” شارل الحاج. وكان في استقباله في بلدة رميش في قاعة كنيسة التجلي كاهن رعية رميش الخوري نجيب العميل ولفيف من الكهنة والرهبان والراهبات ورئيس البلدية ميلاد العلم وايلي العلم وفاعليات، وتم البحث في اوضاع اهالي البلدة واحتياجاتهم في ظل الظروف المتوترة، ورحب الاب العميل ورئيس البلدية بزيارة السفير البابوي للقرى الواقعة عند الحدود.
بعدها تفقد الوفد المستشفى الميداني في رميش وقدموا مساعدات غذائية للاهالي الصامدين في البلدة.
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