السفير الروسي زار بلدية الهرمل: مستعدون لتقديم كل الدعم لاصدقائنا اللبنانيين

زار سفير روسيا الكسندر روداكوف، يرافقه محمد ناصر الدين ممثلا عشائر وعائلات بعلبك الهرمل، بلدية الهرمل بعد جولته في نبع العاصي ودير مار مارون وقاموع الهرمل، والتقى رئيس البلدية صبحي صقر وأعضاء المجلس البلدي، الذين قدموا له كتابا وسلة تحتوي على منتجات محلية مزينة بالعلم الروسي.
وكرم أهالي وعشائر بعلبك الهرمل السفير الروسي بلقاء شعبي حاشد، حضره ممثلون عن قادة الاجهزة العسكرية والامنية، قائمقام الهرمل طلال قطايا، رئيس اتحاد البلديات نصري الهق، رؤساء بلديات ومخاتير، وجهاء العشائر والعائلات، فاعليات اقتصادية واكاديمية. وقدم روداكوف لناصرالدين وسام استحقاق وزارة الطوارىء الروسية والكوارث الطبيعية للجهود التي قام بها بعد انفجار مرفأ بيروت.
وتخلل التكريم مهرجان خطابي افتتح بالنشيدين اللبناني والروسي.
روداكوف
وأكد السفير الروسي “عمق العلاقة الوثيقة بين روسيا الاتحادية ولبنان، بحيث أصبح لبنان موطنا لمجتمع من المهاجرين الروس، العدد قليل نسبيا لكنه فعال وفاعل، من خلال الزواج”، منوها “بدعم لبنان لما تقوم به روسيا على الساحة الدولية في وقت حاسم ومصيري بالنسبة الى المجتمع الدولي بأسره”.
وقال: “لقد اختار الغرب طريق الإملاء والاستبداد في فرض ارادته عوضا عن بناء شراكة استراتيجية، بهدف تعزيز السلام والامن العالميين”، مضيفا “ان دول الناتو تواصل زيادة انشطتها العدوانية، وهي تستهدف روسيا في المقام الأول وكذلك اي دولة تسعى لسياسة مستقلة وحرة، وأي شعب يريد أن يعيش وفقا لتقاليده وقيمه الثقافية والتاريخية والدينية”.
ورأى ان “مصير العالم يعتمد على الازمة الاوكرانية، وقد ادى انتشار النازية الجديدة في أوكرانيا وانشطة المختبرات المشاركة في البرنامج البيولوجي العسكري الأميركي ونوايا نظام كييف للحصول على اسلحة نووية والانضمام الى الناتو الى خلق تهديدات عالمية كبيرة، وأتت العملية العسكرية كرد اضطراري وخطوة قسرية احبطت التطور الكارثي للأحداث، وبعد تحرير كامل لوغانسك وجزء من جمهورية دونيتسك وكامل خيرسون وبعض مناطق خاركيف وزابوروجي من النازيين الجدد عادت الحياة الطبيعية الى التعافي في هذه المناطق”.
وقال: “ورغم الحرب، فإن روسيا لا تزال تواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب العقود التجارية وتستمر بتقديم المساعدة المجانية الى البلاد المحتاجة، وقمنا منذ شباط الماضي بتسليم 6 آلاف طن من المنتجات الغذائية الروسية الى لبنان واليمن والسودان وكوبا ودول أخرى، عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة ووصلت في نهاية الشهر الماضي الى 281 طنا من زيت دوار الشمس الى لبنان. وروسيا لا تعرقل تصدير المنتجات الزراعية من اراضي أوكرانيا، ونحن على استعداد لتوريد الملايين من الاطنان من الحبوب الخاصة بنا اذا تم رفع العقوبات الغربية لهذا الغرض، ومستعدون لتقديم كل الدعم المتبادل لاصدقائنا اللبنانيين، وتدرس اللجنة الحكومية الروسية اللبنانية للتجارة والتعاون الاقتصادي آفاق تفعيل شراكتنا في مجالات الطاقة والطب والزراعة والنقل والجمارك وتكنولوجيا المعلومات، ويجري تقديم تسهيلات للطلاب اللبنانيين الذين درسوا في أوكرانيا لمتابعة الدراسة في الجامعات الروسية، وما هو لصالح روسيا ولبنان وكذلك لصالح تعزيز السلم والامن والاستقرار العالميين”.
واكد السفير الروسي انه “وبعد انفجار المرفأ، وصلت إلى لبنان فرق روسية عدة من وزارة الطوارىء، وكانت هناك صعوبات لمساعدة اللبنانيين من تداعيات الانفجار، وبجهود محمد ناصر الدين قدمنا له ميدالية، واليوم نقدم له ميدالية جديدة على عطاءاته وجهوده”.
زعيتر
وألقى مدير الجامعة الإسلامية الدكتور ايمن زعيتر كلمة حركة “امل”، أكد فيها ان “روسيا هي جسر سلام بين العالم، وقد اتاحت الفرص التعليمية للشباب، وحاربت البؤر الإرهابية التي عملت في منطقتنا وفي سوريا، وتحققت الانتصارات بخلق معادلة جديدة”.
نصرالله
وتحدث كاهن رعية القاع الاب اليان نصرالله، فقال: “من حيث ترتفع مغارة مار مارون الى جانب المساجد وملتقى الاديان نقول لسفير روسيا اهلا وسهلا بحضوركم في الهرمل، لاقول لكم ان اول طبيب تخرج من روسيا الاتحادية هو من بلدة القاع”، منوها بما تقوم به روسيا من دور فاعل على الساحة الدولية.
ناصر الدين
بدوره ألقى ناصر الدين كلمة عشائر وعائلات بعلبك الهرمل، قال فيها: “ان ما لمسناه هو أن روسيا تريد السلام، وهي ما زالت تقدم دعمها للبنان في المحافل الدولية وفي أروقة مجلس الأمن وخارجه”، لافتا الى ان “هناك انفصاما اعلاميا في الهجوم على روسيا بسبب حرب أوكرانيا، يقابله تعاطف شعبي لبناني من نخبة لبنانية وشعبية تتميز عن حكوماتها، وهذا تعبير عن تقدير اللبنانيين حول دور روسيا”.
ورأى ان “روسيا كانت السباقة باستقبال الطلاب اللبنانيين بدون قيد او شرط، ولبنان يتطلع الى روسيا بأن تكون سباقة في صناعة الحلول”.
وختاما قلد السفير روداكوف ميدالية الطوارىء الروسية لناصر الدين.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا