السفير السوري عن تأجيل زيارة الوفد اللبناني الى دمشق: الموعد لم يلغ

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السفير السوري علي عبد الكريم علي في زيارة وداعية، على مشارف نهاية ولايته الديبلوماسية. وبعد اللقاء آمل السفير أن تستمر العلاقة الأخوية التي عمل على توثيقها بين لبنان وسوريا وخاصة مع الرئيس عون، لافتاً الى أن سوريا واجهت وما تزالت تواجه أصعب حرب في العالم ولكن بصمود شعبها ورئيسها ستظل واقفة وقال: أسجل للرئيس عون أنه من آوائل من راهن على صمود سوريا وانتصارها.
واعتبر عبد الكريم علي أن لكلا البلدين مصلحة في التنسيق للعمل سوياً بوجه كافة الصعوبات وعلى كافة الأطر، وأضاف: أستبشر دائماً بأن هناك قوى وطنية فاعلة وحقيقية وهي نسبتها غالبة في لبنان وسيوريا للحفاظ على العلاقة الأخوية وتطويرها، زسوريا ستحرص على هذا التكامل.
وعزا سبب تأجيل زيارة الوفد اللبناني الى دمشق بأن برنامج أعمال الجهة السورية كان مكتملاً وكان من الصعب استقبال الوفد اللبنانية في هذا التاريخ، مؤكداً أن الموعد لم يلغ بل سيتم تحديد موعد لاحق لها.
ومن جهة أخرى، نوه السفير بآداء المدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالتعامل مع اللاجئين السوريين وعدم “إعتقال أي من اللاجئين”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا