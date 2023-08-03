السفير الصيني: لتعزيز العلاقات والتعاون في كل المجالات

زار السفير الصيني تشيان مينجيان مع وفد من السفارة، منطقة عكار، يرافقه رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي محمود العبد الله.
بداية الجولة، كانت في مطرانية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس، حيث كان في استقبال الوفد الصيني المطران باسيليوس منصور في حضور النائب السابق نضال طعمة وبعض الآباء.
ثم زار الوفد معهد تكريت الرسمي وتفقد مختبر المعلوماتية الذي جهّزته السفارة الصينية في العام 2018 وكان في استقباله مدير المعهد زياد الصانع وأفراد الهيئة التعليمية.
وخلال زيارة الوفد إلى دار الإفتاء في حلبا، ألقى مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا كلمة قال فيها: “إنها صبيحة مباركة بوجود سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية تشيان مينجيان في عكار التي تحب الجميع، ولا شك أن للصين مكانة كبيرة جدا عندنا. الصين بلد كبير تغلب على كثير من التحديات وخصوصا جائحة كورونا التي شكلت تحديا بالغ الصعوبة. وهذا ليس بأمر غريب على الصين التي تتمتع بالعزيمة والإرادة، وهو ما يميّزها. ونحن أيضا سعداء بتاريخ العلاقات اللبنانية الصينية الذي يمتد على مدى نحو 52 عاما. ونتمنى أن تُثمر هذه العلاقات المميزة من خلال المشاريع المشتركة”.
وأضاف: “كلنا في لبنان نتمنى أن ينتهي الشغور الرئاسي وأن تنتظم المؤسسات، والصين تستطيع أن تضغط لإنهاء هذا الأمر. أتمنى أن يكون هناك رسالة من دولتكم الكريمة للمساعدة على إنجاز هذا الملف رحمة بالناس. هل تعلم سعادة السفير أنه لا يوجد في عكار كهرباء ولا طرقات؟”.
كما زار الوفد الصيني مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا، حيث كان في الاستقبال مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين، الذي ألقى كلمة ترحيبية، قال فيها: “نرحب بكم في عكار، ونتوجه إليكم بالشكر الجزيل على كافة تقديماتكم للمستشفى خلال الأعوام السابقة. نأمل، ونطلب منكم الاستمرار بعطائكم الذي لطالما اعتدنا عليه، وبخاصة في العام 2011 حين قدمتم لنا جهاز أشعة. لذلك نأمل مساعدتكم في استبدال جهاز الأشعة الذي تم تركيبه في العام 2011، خصوصا وأننا استخدمناه بشكل كبير خلال وباء كورونا ومرحلة انتشار الكوليرا”.
وخلال زيارة مركز النجدة الشعبية في حلبا، قال مدير المركز كامل منصور: “نرحب بكم في رحاب عكار وفي مركز النجدة الشعبية اللبنانية، اليوم نحن سعداء باستقبال سعادة السفير الصيني تشيان مينجيان والأستاذ علي العبد الله. نحن على تواصل دائم بالأستاذ العبد الله ونتابع كل النشاطات التي يقوم بها في مختلف المناطق اللبنانية وخصوصا في عكار. ولا ننسى زيارته إلى مركزنا عندما قدم للجمعية أجهزة أوكسجين مخصصة لمرضى كورونا. ونتأمل أن يحصل تعاون بيننا وبين السفارة الصينية في مجال التنمية المُستدامة في عكار، من خلال انشاء مستشفى عام”.
اضاف: “لقد قررت النجدة الشعبية بعد إجرائها دراسات مستفيضة وتقديرها للحاجات المتزايدة لهذا النوع من المؤسسات الطبية، بناء مستشفى، وبالفعل حصلنا على رخصة لإقامة المستشفى ووفّرنا الأرض المطلوبة ونتطلع إلى التعاون مع الجهات الراغبة في المساهمة ببناء المستشفى. ومن خلال فيلم وثائقي سنعرض أمام ضيوفنا أهمية هذا المستشفى وأقسامه، بحضور رئيسة مجلس إدارة المستشفى الدكتورة نهاد منصور ورئيس فرع عكار أحمد حمد.
كذلك زار الوفد مدرسة رفيق الحريري الرسمية- تكريت ، حيث كان في استقباله مدير المدرسة وليد غية، الذي كانت له كلمة قال فيها: “بإسم الهيئة التعليمية في مدرسة تكريت نرحب بسعادة سفير جمهورية الصين الشعبية تشيان مينجيان. الصين دولة عظيمة وضعت لنفسها وشما على كتف الحضارة والتاريخ، هذه الدولة التي نقشت حروف اسمها على مشهدية العالم بأسره، واستحقت بجدارة لقب عملاق العالم على مختلف الأصعدة والمستويات حتى أضحت منارة تتطلع الأمم عليها وإليها كصديقة داعمة لكل الشعوب المهمّشة. أيها السادة، الصين باختصار هي الحاضر المشرق لكل أنحاء العالم. سعادة السفير لن نطيل الكلام، أهلا وسهلا بكم في هذه البلدة، باسمي واسم الهيئة التعليمية نقول لكم شكرا وألف شكر على هذه الزيارة إلى هذا الصرح التربوي، آملين منكم أن تكون للصين بصمة مشعة في هذا الصرح”.
وفي ختام الجولة، أقام العبد الله حفل غداء تكريميا للسفير الصيني والوفد المرافق، شارك فيه النواب: وليد البعريني، محمد سليمان ومحمد يحيى، النائب السابق مصطفى حسين، إضافة إلى مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، مطران عكار وتوابعها للروم الارثوذكس باسيليوس منصور، ممثل المطران يوسف سويف راعي أبرشية طرابلس المارونية المونسنيور إلياس جرجس، عضو الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي العلوي الشيخ حسن حامد، الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، رئيس دائرة الأوقاف في عكار الشيخ مالك جديدة، رئيس صندوق الزكاة في عكار أسامة الزعبي، مستشار الرئيس الحريري لشؤون عكار خالد الزعبي. كما حضر عدد من رؤساء البلديات واتحادات البلديات وضباط وممثلون عن أحزاب وجمعيات وشخصيات إقتصادية وإعلامية و إجتماعية من المنطقة.
وفي كلمة له، قال السفير مينجيان: “هذه أول زيارة لي إلى عكار، وأنا أشكر جميع الفاعليات والمرجعيات والأصدقاء على استقبالهم الحار. أشكركم جميعا على محبتكم، وأنا سأكرر زيارتي إلى هذه المنطقة لتعزيز التعاون بين سفارة جمهورية الصين الشعبية ولبنان. لقد قمنا بهذه الزيارة لمواصلة العلاقة بين سفارتنا والأصدقاء في عكار”.
اضاف: “تهدف هذه الزيارة ايضا إلى دراسة إمكانية تعزيز تعاون سفارتنا مع الأصدقاء في عكار وطبعا بين الصين ولبنان ككل. نحن في السفارة نود تشجيع التعاون مع كل المحافظات اللبنانية والمناطق سواء عكار أو مناطق الجنوب والنبطية وطرابلس وكل لبنان. إنها زيارتي الأولى لكنها لن تكون الوحيدة. الصين ولبنان يمثلان حضارتان عريقتان، والحضارات العريقة تهتم بالتربية والتعليم، ونحن ندرس إمكانية تعزيز العلاقات والتعاون في كل المجالات وخاصة في مجال التربية والتعليم”.
من جهته، قال العبد الله: “عكار أيها الحضور الكريم، الغنية بأهلها ومواردها البشرية والطبيعية ومغتربيها ما زالت غائبة عن اهتمامات المؤسسات الحكومية في لبنان، مع أنها قادرة على المساهمة في انتشال اقتصادنا الوطني من الهوة العميقة التي وقع فيها. عكار أيها الأصدقاء يعود تاريخ نهضتها الحضارية إلى أكثر من 6000 عام وهي غنية بالأراضي الزراعية وبالفرص الصناعية، والأهم أنها ثرية برياحها وشمسها حيث يمكن توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. المركز اللبناني لحفظ الطاقة يؤكد أن انتاج لبنان من الطاقة الشمسية قد يصل إلى 1000 ميغاواط بنهاية العام 2024. وأنا من موقعي أؤكد لكم جميعا أن بإمكان عكار تغذية كل لبنان بالطاقة الكهربائية من خلال طاقة الشمس والرياح، لأنها واحدة من أغنى المناطق الجغرافية اللبنانية، من حيث أيام سطوع أشعة الشمس والرياح. وليس لدي أدنى شك أن عكار تستطيع التحوّل إلى عاصمة الطاقة المتجددة في لبنان”.
وتابع: “ان زيارة السفير مينجيان إلى عكار تأتي استكمالا لاهتمام السفارة الصينية في لبنان بالشمال عموما وعكار خصوصا، وقد سبق للسفراء الصينيين أن قاموا بزيارات إلى المنطقة، وبادروا إلى تقديم الدعم. كما أعلنوا عن استعداد الشركات الصينية للعب دور أكبر في الإنماء سواء من خلال مشاريع الطاقة أو النقل والمرافئ وغيرها من المجالات الاقتصادية”.
أضاف: “الصين تبذل جهودا كبيرة لتعزيز العلاقات مع المنطقة العربية ومن بينها لبنان، وهي تلعب دورا في ترسيخ السلام وحل الخلافات، وآخرها توسّطها الناجح في تطبيع العلاقات السعودية – الإيرانية. وهذه خطوة بغاية الأهمية بالنسبة إلينا في العالم العربي، وهو ما عبّرتُ عنه خلال مشاركتي الشهر الماضي في أعمال “مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين” و”ندوة الاستثمار العربي الصيني”.
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