السيد: أقصر الطرق لإنقاذ غزة من المجازر الإسرائيلية هو بإنتفاضة شعبية عارمة

كتب النائب جميل السيّد على منصّة “أكس”: “أقصَر الطُرُق لإنقاذ غزّة من المجازر الإسرائيلية، هو بإنتفاضة شعبية عارمة في الضفة الغربية ردّاً على المذبحة في غزة والجرائم اليومية التي يرتكبها المستوطنون في الضفّة… وهل ستكتفي السلطة الفلسطينية بالإستنكارات الشفهية من الدول الغربيّة التي “تتمنّى” على إسرائيل بالمحافظة على اهل الضفة وكأنهم فصيلة قيد الإنقراض يطعمونها في قفص؟! فماذا تنتظر السلطة الفلسطينية؟! والى متى؟!”.
واضاف: “كأَنّي بغزّةَ تقولُ للضفَّة: إن أنا هُزِمْتُ ها هُنا، أو هُجِّرتُ مِن هُنا، فلَنْ تلبِثوا بعدي إلّا قليلا…”.
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