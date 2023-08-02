السيد بذكرى 4 آب: تعطّل القضاء وتغلّب التسييس

كتب النائب جميل السيّد عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “٤ آب ،
ذكرى كارثة وفاجعة إنفجار مرفأ بيروت…
لأنني مع الحقيقة والعدالة، ناديْتُ علناً منذ اليوم الأوّل بخضوع الجميع للتحقيق وتطبيق القوانين والمحاكمة حسب الاصول،
وحذّّرْتُ يومها أهل الضحايا من أنّ أي تسييس لهذه القضية سيؤدي الى فقدان العدالة وتضييع الحقوق كما حصل في تسييس التحقيق بجريمة إغتيال الرئيس الحريري…
اليوم مع الأسف، تعطَّلَ القضاء وتغلّبَ التسييس وتمترسَتْ قوى وشخصيات سياسية خلف ذوي الضحايا لإستثمار مأساتهم في سوق المزايدات الرخيصة…
أهل الضحايا هم اصدق الناس في هذه القضية، وهم أخلص الناس لها،
وطالما هم صوتٌ واحد فلن يضيع حقهم مهما طال الزمن…
الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والصبر للأهالي…”.
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