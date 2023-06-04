السيد: بشرى سارّة

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه الخاص على تويتر: “بُشرى سارّة! صدرت عن وزير الاتصالات أربعة تصريحات متتالية يبشّر فيها اللبنانيين بأن وزارته سترفع أسعار الإنترنت وغيره، وحتى اليوم في عطلة الأحد فقد أصدر أيضاً تصريحاً بأن قرار رفع الأسعار يتم تحضيره في الوزارة!”
وأضاف الجميل: “نعَم اليوم، ولم يحتمل الوزير العزيز أن يصبر الى يوم غد الإثنين ليزُفّ هذه البشرى برفع الأسعار إلى اللبنانيين بدل أن تكون البُشرى أنه سيقاتل بأنيابه وأظافره في القضاء وغير القضاء لإسترجاع مئات ملايين الدولارات المنهوبة والمهدورة من وزارته في زمن أسلافه الوزراء وآخرهم محمد شقير!! بالخلاصة، أسهل الحلول عند اهل السلطة أن يمدوا يدهم الى جيوب الناس بدل أن يستردوا من اللصوص مال الدولة المنهوب، وأصلاً ليس مِن لصٍّ صغير في الدولة إلا ووراءَه لِصٌّ كبير يشاركه ويحميه…”
واردف السيد: “أمّا مقبرة ملفات الفساد فهي في القضاء والحكومة والمجلس، وشعبنا؟! في العادة، الشعوب تحاسب اهل السلطة في الإنتخابات وتُسقط الفاسدين والمُخطئين والمستهترين، أمّا عندنا فاللبنانيون عموماً يختارون جلّاديهِم ثم بسبّونهم ثم ينتخبونهم ثم…”
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