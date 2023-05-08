السيد: خلّيك عم تحلم

غرّد النائب جميل السيّد عبر حسابه على “تويتر” كاتبًا: “كلّهم يسألني، رح يصير إنتخاب رئيس؟! جوابي: كل رؤساء ما بعد الطائف جاؤوا بقرار خارجي ضاغط رافقه إما توزيع حصص سياسية لرؤساء الكتل الناخبة أو بدفع أموال لهم، (ثلاثة رؤساء جاؤوا بتوزيع حصص، ورئيسان بدفع أموال)! اليوم وحتى الآن، لا ضغوط خارجية جدّية لإنتخاب رئيس ولا عروض لحصص سياسية ولا عروض أموال بل دعوة للزعماء اللبنانيين للتوافق على رئيس فيما بينهم!! قلتلّي، للتوافق فيما بينهم، بلا ضغوط عليهم ولا حصص ولا مصاري؟! إي خلّيك عم تحلم”.
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