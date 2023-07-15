السيد: قيمتك الحقيقية هي لمّا المواطن العادي بيترحّم على ايامك

كتب النائب جميل السيد عير حسابه على تويتر:” شو ما كانت وظيفتك بالدولة من رئيس ونزول لقاضي لضابط لمدير عام ل..، معظم اهل الدولة والمال والإعلام، بيتعاملوا معك حسب حاجتهم لوظيفتك والمنافع يللي بتعطيهم ياها، لكن كيف بتعمل قيمة دايمة لحالك بعد الوظيفة؟! لمّا بتكون عملت مؤسسة نزيهة وفعّالة بتخدم المواطن العادي بكرامة، مش لمّا بتخدم كبار الدولة وأغنياء البلد وبتنهب مؤسستك وبتشتري بعض الإعلام… قيمتك الحقيقية التي لا يستطيع احد ان يسلبها منك هي لمّا المواطن العادي بيترحّم على ايامك لما كنت بالوظيفة لأنو كان يشعر بكرامته على باب مؤسستك وما كان يدفع رشوة او يعمل واسطة ليحصل على ابسط خدمة من المؤسسة التي تقودها…”
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