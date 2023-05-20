السيد: للمعلقين الاغبياء زمن المعجزات إنتهى

غرد النائب اللواء جميل السيد قائلا: ” للمعلقين الاغبياء، نحن لا نمدح ولا نشتم، نحن نصِف الواقع كما هو لتوعية الناس دونما زيادة او نقصان: نجاح قمّة الرياض في الشكل واضح، أمّا نجاحها في المضمون فيحتاج الى معجزة لتوحيد العرب، وزمن المعجزات إنتهى…”
غرد النائب اللواء جميل السيد قائلا: ” للمعلقين الاغبياء، نحن لا نمدح ولا نشتم، نحن نصِف الواقع كما هو لتوعية الناس دونما زيادة او نقصان: نجاح قمّة الرياض في الشكل واضح، أمّا نجاحها في المضمون فيحتاج الى معجزة لتوحيد العرب، وزمن المعجزات إنتهى…”
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