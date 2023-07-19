السيد: لم يعُد من النازحين إلى سوريا سوى حوالي 20 ألف نازح

غرّد النائب جميل السيد عبر “تويتر” كاتبا: “
“خبر:
” اقرّت بريطانيا أمس قانوناً يمنع المهاجرين الذين دخلوا اليها بشكل غير شرعي من طلب اللجوء والاقامة فيها. وحيث يتم احتجاز المهاجرين والعمل عل ترحيلهم بأسرع ما يمكن، إمّا إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث مثل رواندا حتى ولو لم يكونوا من رواندا “…
هذا في بريطانيا،
وحيث عدد سكانها ٦٨ مليون نسمة ولا يتجاوز عدد المهاجرين غير الشرعيين اليها بضعة آلاف سنويّاً!!
أما عندنا،
ورغم وجود اتفاقية رسمية بين لبنان والامم المتحدة منذ ٢٠٠٣ تمنع اللجوء وتفرض توطينهم خارج لبنان أو اعادتهم الى بلدهم الاصلي خلال مهلة سنة،
فعدد النازحين الذين دخلوا بصورة غير شرعية منذ ٢٠١١ من دون اي ضوابط على الحدود حينذاك، بلغ اكثر من مليون ونصف مليون نازح بمقابل ٥ ملايين لبناني،
ولم يعُد من النازحين في لبنان الى سوريا سوى حوالي ٢٠ ألف نازح بالعودة الطوعية، خلافاً للكذبة التي تقول انه عاد منهم ٤٠٠ الف الى سوريا”.
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