السيد: ميقاتي يقود البلد من حيث يدري أو لا إلى التقسيم أو الفيدرالية

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على “تويتر”: “لا يفوّت الرئيس ميقاتي حاجةً للناس من تمويل المستشفيات والكهرباء الى مساعدات العسكريين، إلا ويستغلها لتمرير مراسيم او عقد إجتماع لمجلس الوزراء خلافاً للطائف، كما لو أنه يمكن أن يحكم البلد بلا حاجة لرئيس جمهورية. إلى أين يقود هذا النهج الإبتزازي؟ إلى خلاصة أن لبنان ليس بحاجة لرئيس جمهورية وإستفزاز المسيحيين. وبمعنى آخر، ميقاتي يقود البلد من حيث يدري أو لا إلى التقسيم أو الفيدرالية، فهل هذا هو المطلوب منه؟ ميقاتي يخشى شخصاً واحداً في لبنان هو الرئيس برّي، وإيقافه عند حدِّه واجب وطني”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا