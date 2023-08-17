السيد: هل يجب أن يُقتَل احد حتى تتحرك البلدية لاصلاح عطل تافه؟

كتب النائب جميل السيّد على منصّة “أكس”: “بلدية الغبيري، منذ سنوات ، وعند بدء الولاية الجديدة للبلدية إمتدحناها علناً على نهج الخدمة العامة والاهتمام بتفاصيل الشوارع، ولأنّ العمل الجيد يُمتَدَح والعمل العاطل يُدان: منذ ثلاثة اشهر الى اليوم حصلت 6 حوادث انقلاب موتوسيكلات على اوتوستراد السمرلند بسبب حفرة ناتجة عن اهتراء شبكة حديد لتصريف مياه الامطار (الصورة)، وحتى اليوم حصل ما يزيد عن 20 اتصالاً مباشراً ومراجعة لبلدية الغبيري من قبل مخفر الحرس وآخرين وكان الجواب، بكرا وبعد بكرا، دون نتيجة!! البارحة، سقط موتوسيكل يحمل رجلاً وزوجته وطفلهما، هل يجب أن يُقتَل احد حتى تتحرك البلدية لاصلاح عطل تافه؟!!”.
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