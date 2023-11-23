السيد يستقبل عبداللهيان…

استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران الدكتور حسين أمير عبد اللهيان يُرافقه مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران السيد شوشتري ونائب السفير الإيراني في بيروت السيد صمدي، حيث جرى استعراض آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية لفلسطين وقضيتها المقدسة وكل المنطقة.
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