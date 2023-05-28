السيّد يكشف ما يحدث: وحْدها المشانق هي الحل!

غرّد النائب جميل السيّد على حسابه عبر “تويتر”، كاتبًا: “الامتحانات والطوابع!! نحن على أبواب الامتحانات الرسمية حيث يفوق عدد الطلاب المرشّحين 100 ألف طالب،
بطاقة الترشيح تستلزم طابعاً مالياً بقيمة 1000 ليرة”.
وأضاف، “وزارة المال لم تؤمّن العدد الكافي من الطوابع، وما هو موجود منها يُباع في السوق السوداء بـ100 ألف ليرة!! وزارة المال الفظيعة تقول لك: اذا لم تجد الطابع فيمكنك دفع قيمته عبر المصرف او الـ OMT!!”.
وتابع، “يعني تصبح كلفة طابع الـ1000 ليرة ما يقارب 500 الف ليرة أو أكثر… أثرْنا هذا الوضع منذ أشهر بلا نتيحة، وما فيك كنائب تحمل عصا وتروح على دولة مهترئة، حتى العصا لم تعد كافية”.
وختم السيّد، “الأخلاق العامة والشعور بالناس مفقود عند أهل الدولة، وكل الدولة بهذه الحالة وليس فقط وزارة المال، والله وحْدها المشانق هي الحل”.
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