الشيخ قبلان: كل الدعم والشراكة والتأييد لمقاومة غزة وفلسطين

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي:
“ستبقى فلسطين القضية الرئيسية لكل حر بهذا العالم، ولا يمكن فصل ما يجري بفلسطين عن لبنان، وإسرائيل كيان إرهابي يجب استئصاله، والخيار مقاومة، وكل الدعم والشراكة والتأييد لمقاومة غزة وفلسطين بكل فصائلها، وقصف مطار بن غوريون وتل أبيب نصر فوق نصر وكسر لتوازنات جديدة، وشهادة القائد الكبير تيسير الجعبري فخر أكبر على طريق النصر الأكبر، والمعادلة المحسومة أن إسرائيل كيان إرهابي ويجب أن تزول من الوجود”.
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