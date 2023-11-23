الصادق: قرار الحرب بيد الدولة اللبنانية حصرا

عقد النائب وضاح صادق لقاء بيروتيا جامعا في مقر “ملتقى امناء بيروت”، تناول فيه الحرب الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وشؤونا بيروتية عامة.
بداية، أشار رئيس الملتقى فادي غلاييني الى أن “الشعب الفلسطيني يتعرض للابادة الجماعية من قبل العدو الاسرائيلي”.
ثم شدد الصادق على “ضرورة حماية لبنان من أتون الحرب التي يشنها العدو الاسرائيلي على غزة”، لافتا الى أن “القضية الفلسطينية قضية وطنية عربية تعني كل الطوائف اسلامية ومسيحية”، مؤكدا “ضرورة الدعم الكامل للمعركة التي يخوضها الفلسطينيون الذين يسطرون بدمائهم تاريخا جديدا”.
ودعا الى “ضرورة اتخاذ لبنان الإحتياطات كافة للدفاع عن نفسه في حال قرر العدو الإسرائيلي بدء حرب شاملة عليه”، رافضا “في الوقت نفسه زج لبنان في حرب لا قدرة له على خوضها”. كما رفض “أي تصريحات تصدر عن مسؤولين غير لبنانيين لم تطلق دولهم رصاصة واحدة على اسرائيل وتهدد باستعمال لبنان لخوض حربهم”.
وقال: “ان قرار الحرب هو بيد الدولة اللبنانية حصرا ولا أحد غيرها يملك هذا القرار، داخل لبنان أو خارجه، وهذا لا يتناقض مع تمسكنا بحقوق الشعب الفلسطيني والتضامن معه ودعمنا غير المشروط لقضية العرب المركزية، وإدانتنا لجرائم العدو”.
وعرض الصادق لواقع مدينة بيروت الانمائي والخدماتي، مشيرا الى ان “التعاون يتم في بعض المشاريع بين بعض نواب بيروت، وهناك مشاريع تنفذ في مناطق عدة خصوصا في منطقة بيروت الثانية”.
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